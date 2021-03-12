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В Анапе возник пожар в жилом доме

Огонь охватил 1 500 кв. м
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пожар начался в восьмиэтажном жилом доме в Анапе, площадь возгорания составляет 1 500 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России. 

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Информация о пожаре на улице Лазурная поступила в 04:19 мск. "По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Производится эвакуация населения. По состоянию на 06:30 площадь пожара составляет 1 500 кв. м, пожарные подразделения проводят тушение пожара также с применением высотной техники", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из здания эвакуировали 300 человек. "На место направлена испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщила пресс-служба.

В МЧС отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности. Существует угроза распространения огня. "Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных", - добавили в пресс-службе. Организована работа оперативного штаба. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС под руководством первого замначальника главка Николая Платонихина. 

К ликвидации пожара привлекли 130 человек и 34 единицы техники.

В новость внесены изменения (07:50 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.

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РоссияКраснодарский край
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