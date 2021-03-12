Три человека погибли в ДТП в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Водитель и два пассажира внедорожника погибли в ДТП в Великом Новгороде. По предварительным данным, автомобиль врезался в здание торгового центра, сообщает городское ГИБДД.

"Сегодня в 04:40 на улице Октябрьская, 21, водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на здание торгового центра", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГИБДД, экипаж патрульной машины заметил внедорожник, водитель которого, по имеющейся информации, мог находиться в состоянии опьянения. На требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться. Полиция начала преследование. На улице Германа в Великом Новгороде водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в здание торгового центра.

В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще одного пассажира доставили в Новгородскую областную клиническую больницу.

По данным регионального МЧС, для оказания помощи спасателям пришлось производить деблокировку пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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