Из индивидуальных сейфов в двух банках Москвы украли 2,5 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли из индивидуальных банковских сейфов, арендованных в двух столичных банках, 2,5 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В период с 6 августа 2020 года по 11 марта 2021 года в депозитарном помещении банка на улице Пришвина неизвестный из индивидуального банковского сейфа, арендованного неработающим мужчиной, неустановленным способом совершил кражу денег в сумме 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, отметили в главке, аналогичная ситуация произошла в депозитарном помещении банка на Волоколамском шоссе. "Неизвестный из индивидуального банковского сейфа неустановленным способом совершил кражу 1,5 млн рублей", - добавили в полиции, уточнив, что кража была совершена не позднее 1 марта текущего года.

По данным двум фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных районах Москвы началась в феврале текущего года. Всего за это время неизвестные похитили сбережений на сумму около 460 млн рублей.