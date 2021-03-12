Пожар в жилом доме в Анапе локализован

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализован на площади 3 150 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:50 пожар в Анапе локализован на площади 3 150 кв. м", - сказали в пресс-службе. Ранее площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м.

В пресс-службе администрации города сообщили, что при пожаре полностью выгорел мансардный этаж. "Поврежден весь восьмой этаж - 24 квартиры. Это крыша и мансарда", - сообщили в пресс-службе. В администрации добавили, что несущие конструкции дома не повреждены.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что на восьмом этаже дома могла находиться баня. "Есть информация, что на восьмом этаже была оборудована баня", - сказал собеседник агентства.

Ранее администрация Анапы сообщала, что дом не является самостроем.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС подтвердили, что дом не является проблемным объектом, его ввели в эксплуатацию административным путем в 2008 году, газифицирован. "Сообщений о проблемах с точки зрения эксплуатации от жителей не поступало. Организована проверка, на место выезжал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко", - отметили в пресс-службе, уточнив, что причины возгорания устанавливаются.

В новость внесены изменения (09:43 мск) - добавлены подробности.