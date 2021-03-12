В 28 регионах России задержали 72 подпольных оружейника

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСБ России в ходе масштабной спецоперации задержала в 28 регионах 72 подпольных оружейника, ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отметили в ЦОС. У них изъято 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ уточнили, что среди изъятого авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

Спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях. "Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - отметили в ФСБ.