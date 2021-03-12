Причиной пожара в доме в Анапе мог стать аварийный режим работы электросети

ТАСС, 12 марта. Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в жилом доме в Анапе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, к возгоранию в восьмиэтажном жилом доме в Анапе привел аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства.

Со слов погорельцев, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание.

"Главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавлены подробности.