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Причиной пожара в доме в Анапе мог стать аварийный режим работы электросети

В городе ввели локальный режим ЧС из-за пожара
© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в жилом доме в Анапе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

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"По предварительным данным, к возгоранию в восьмиэтажном жилом доме в Анапе привел аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства.

Со слов погорельцев, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание. 

"Главой города-курорта принято решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавлены подробности.

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