Власти Хакасии опровергли данные о вызове на допрос главы республики

ТАСС, 12 марта. Главу Хакасии Валентина Коновалова не вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

В пятницу в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о вызове на допрос Коновалова в связи с расследованием дела о мошенничестве с бытовой техникой, среди фигурантов которого якобы оказался "близкий приятель" Коновалова.

"Глава не получал вызова на допрос", - прокомментировали в пресс-службе правительства. В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили ТАСС, что Коновалов не проходит по делу и в качестве свидетеля.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что дело возбуждено в отношении юристов, в том числе и Евгения Антоненко, который совместно с Коноваловым участвовал в гражданских делах по защите прав потребителей. "Но информации о причастности Коновалова к мошенничеству нет. В деле он никак не фигурирует", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении шести членов организованной группы возрастом от 24 до 45 лет и иных неустановленных лиц по подозрению в девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"), девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу").

По версии следствия, в период с апреля 2017 по настоящее время участники организованной группы и другие лица, введенные ими в заблуждение, приобретали товары у компаний, торгующих электронной и бытовой техникой. Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара. После чего в судебном порядке взыскивали с коммерческих компаний уплаченную за товар сумму, неустойки, компенсацию морального вреда и судебных издержек. По этой схеме злоумышленники похитили более 1,65 млн рублей.