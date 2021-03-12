СК возбудил уголовное дело из-за захвата заложницы в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу возбудило уголовное дело в связи с захватом заложницы в Северодвинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника, совершенный с применением оружия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 11 марта подозреваемый, будучи пьяным, вооружился обрезом охотничьего ружья и вошел в офис микрокредитной организации. Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации. После чего он потребовал от девушки, чтобы та связалась со своим руководством и попросила его приехать в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и других ведомств. В ходе переговоров офицер Росгвардии убедил мужчину разрядить обрез, после чего подозреваемого задержали бойцы СОБРа и передали полиции.

На допросе тот признал свою вину и рассказал следователю, что взял в кредит 8 тыс. рублей. Через некоторое время сумма задолженности увеличилась до 20 тыс. рублей. Затем долг передали в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с мужчины уже 100 тыс. рублей, распространяя в интернете сведения, порочащие его семью. Тогда мужчина пришел в офис микрокредитной организации и потребовал связаться с директором, надеясь, что тот убедит коллекторов оставить его в покое.