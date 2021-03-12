Полицейского задержали за продажу базы данных умерших москвичей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудник московской полиции задержан за продажу базы данных умерших людей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"45-летний командир отделения патрульно-постовой службы ОМВД по Гагаринскому району задержан по подозрению в продаже баз данных со сведениями об фактах смерти граждан", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, полицейский с декабря 2019 года по май 2020 года за взятки систематически продавал данные об умерших москвичах женщине, которая работала в сфере оказания ритуальных услуг. Сотрудник получил от нее не менее 145 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.