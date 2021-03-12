Более 110 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Массовые отключения электричества происходят в Республике Дагестан из-за ухудшения погоды - снегопада и сильного ветра. Без света остались более 111 тыс. человек, сообщило в пятницу Минэнерго РФ.

"Минэнерго России поставило на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за снега и сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с, по информации ПАО "Россети", с 8:40 происходят отключения. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 95 населенных пунктах республики (около 111 200 человек)", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются по сети 6-10 кВ в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в городах Махачкала и Хасавюрт.

Уточняется, что к устранению возможных локальных нарушений энергоснабжения готовы 79 бригад, 237 энергетиков, 55 единиц спецтехники.

По информации Дагестанского ЦГМС на 11 марта - 12 марта 2021 года в Махачкале облачно, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/ с. Температура ночью минус три - пять градусов, днем минус один - три градуса.