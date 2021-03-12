Замглавы ростовского Роспотребнадзора незаконно получила около 1 млн рублей пенсии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Замначальника территориального управления Роспотребнадзора по Ростовской области незаконно оформила себе пенсию по инвалидности, получив таким образом около 1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ.

"В законную силу вступил приговор Гуковского городского суда по уголовному делу в отношении заместителя начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Колесниковой Людмилы Васильевны. Оперативниками установлено, что она, используя справку об инвалидности, выданную бюро № 30 ФКУ "ГБЭ МСЭ по Ростовской области" в обход установленных правил, оформила пенсию по инвалидности, в результате чего незаконно получила выплаты из Пенсионного фонда России в крупном размере (982 004,74 рублей)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд приговорил Колесникову к 1 году и 6 месяцам условно. "Органами полиции возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Гуковский городской суд признал Колесникову виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев", - добавили в пресс-службе.