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В торгово-офисном центре в Самаре ликвидировали открытое горение

В результате пожара никто не пострадал

ТАСС, 12 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:47 мск объявлена ликвидация открытого горения на пожаре в Самаре", - сказали в МЧС.

К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен фасад здания на втором и третьем этажах, площадь пожара оценивалась в 150 кв. м. Позднее выяснилось, что горит фасадный утеплитель с 1 по 8 этажи и офисная мебель. В 11:37 пожарные локализовали возгорание на площади 400 кв. м. Из здания эвакуировали 100 человек, пострадавших нет.

В материал в 12:17 мск внесены изменения: добавлена информация о ликвидации открытого горения

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