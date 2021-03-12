Пожар в многоквартирном доме в Анапе потушен

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание мансардного этажа в многоквартирном доме в Анапе, где площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Корректировка площади пожара - 1 600 кв. м. В 12:20 [объявлена] ликвидация пожара на улице Лазурной в г. Анапе", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам сообщили, что закупаются стройматериалы для укрытия выгоревшего этажа, он также будет обесточен, после чего специалисты приступят к подключению других этажей, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры. Также планируется проверить законность строительства мансардного этажа, для этого проведут работу с застройщиком дома.

Власти Анапы временно разместят в санаториях и отелях города 78 жильцов дома, где сгорел мансардный этаж. "Заявки на расселение оставили 78 человек, 24 из них - дети", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новость внесены изменения (13:31 мск) - добавлены подробности.