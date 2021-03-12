На севере Нигерии бандиты напали на колледж и захватили студентов

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженная группа бандитов напала ранним утром в пятницу на общежитие государственного колледжа в штате Кадуна на севере Нигерии и похитила студентов. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на местные власти.

"Бандиты атаковали федеральный лесотехнический колледж, захвачены студенты, их точное число сейчас устанавливается", - заявил представитель полиции штата Мохаммед Джалидж. В свою очередь британская медиагруппа Би-би-си сообщила со ссылкой на очевидцев, что количество похищенных может достигать 50 человек, все они девушки.

Нигерийская газета Nation также подтверждает, что похищены девушки. По словам очевидцев, нападение на учебное заведение было совершено около 3 часов утра. Здание колледжа расположено рядом с военной академией.

Атаки на школы с целью захвата учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Так, 26 февраля из школы-интерната для девочек в городе Джангебе в штате Замфара были похищены 279 учениц. Их освободили 2 марта после переговоров. В соседнем с Замфара штате Кацина бандиты похитили 11 декабря 2020 года 344 мальчиков из школы-интерната. Спустя шесть дней все они были освобождены по результатам переговоров. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился на минувшей неделе усилить охрану всех школ для недопущения подобных инцидентов. В ряде северных штатов страны губернаторы временно закрыли школы, где отсутствовала надлежащая система безопасности.