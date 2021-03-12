Суд оштрафовал таможенника из Петербурга по делу об установке "жучка" для сбора компромата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование таможенного инспектора Юрия Тузова, которого СК задержал за установку на работе скрытой камеры и подслушивающего устройства для сбора компромата на коллег. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд назначил Тузову штраф 15 тыс. рублей.

"Суд уголовное преследование в отношении Тузова прекратил и назначил судебный штраф в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Решение вынес Василеостровский районный суд Петербурга. С ходатайством о прекращении дела в суд вышел следователь СК. Как ранее поясняли в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, во время расследования дела таможенник во всем признался и сотрудничал со следствием. На суде было также установлено, что его положительно характеризуют по месту службы, а также он принес извинения прокуратуре и СК за преступление и перечислил деньги в благотворительный фонд.

В начале февраля в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении таможенного инспектора по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Следователи нашли в здании таможенного поста Балтийской таможни аудиоколонку в потолке, в которую был вмонтирован микрофон и скрытая камера. Также в помещении поста нашли другие средства для негласного прослушивания.