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СМИ: на аэродроме под Киевом автомобиль врезался в МиГ-29

По данным издания "Обозреватель", водитель автомобиля был пьян

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 получил повреждения в результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание "Обозреватель".

По данным его источников, военный инженер на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части, где врезался в хвостовую часть истребителя МиГ-29, который в тот момент буксировался к месту стоянки. "В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. При столкновении с самолетом он получил ушибы грудной клетки и лица.

По сведениям издания, возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины эту информацию пока не комментируют.

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