В Кашире загорелся склад на комбикормовом заводе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на заводе кормов для животных в Кашире, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На территории Ожерельского комбикормового завода в Кашире произошел пожар в здании трехэтажного склада. Площадь возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на складе хранится известь. На первом этаже, где горит огонь, сильное задымление. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Его площадь составляет 200 кв. м, есть угроза его распространения на всю площадь склада - 12 тыс. кв. м.

Также пожарные обнаружили на складе баки с 5 тоннами масла, часть сил направлена на их защиту от огня.

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