Экс-главу одного из районов Саратовской области приговорили к 7,5 года колонии за взятку

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Экс-глава администрации Калининского района Саратовской области Олег Мортов осужден на 7,5 года колонии за получение взятки, аналогичный срок получил и его подельник - бывший глава администрации муниципального образования. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

В октябре прошлого года Мортов уволился по собственному желанию после того, как в отношении него и его подчиненного возбудили уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они требовали 550 тыс. рублей у фермера. В качестве меры пресечения Мортову избрали запрет определенных действий.

"Бывший глава района, а также бывший глава администрации муниципального образования признаны виновными по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что подельники требовали деньги за помощь в оформлении документов. Первоначально мужчина согласился, но затем сообщил об этом в правоохранительные органы. Злоумышленников задержали при передаче денег.

"Каждому из подсудимых назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 2 года", - отмечается в сообщении.