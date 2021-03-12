Пожар на заводе комбикормов в Кашире локализовали

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на заводе комбикормов в Кашире, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 13:55 пожар локализован на 200 кв. м, угроза его распространения отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Ожерельского комбикормового завода в Кашире произошел пожар в здании трехэтажного склада, где хранятся известь и компоненты для кормов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, была угроза распространения огня на всю площадь склада - 12 тыс. кв. м. Также пожарные обнаружили на складе баки с 5 тоннами масла, часть сил направлена на их защиту от огня.