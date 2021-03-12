СК Калмыкии возбудил дело после смерти трех человек в интернате для престарелых

ЭЛИСТА, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело после смерти трех постояльцев Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов из-за вспышки в соцучреждении новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в бюджетном учреждении "Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (по ч. 3 ст. 236 УК РФ), что вызвало массовое заболевание людей новой коронавирусной инфекцией и повлекло по неосторожности смерть трех лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 8 по 23 января неустановленные лица из числа сотрудников дома-интерната, имея клинические признаки коронавирусной инфекции, продолжили осуществление должностных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев сообщил, что в Калмыкии ухудшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в трех домах-интернатах для престарелых и инвалидов Калмыкии. За февраль - начало марта купировано две вспышки коронавируса в Городовиковском и Целинном районах. На сегодняшний день разворачивается проблемная ситуация по Малодербетовскому дому престарелых, на утро у 41 подопечного есть положительные результаты на коронавирусную инфекцию и у двух человек из персонала.