В Петербурге мужчина обвиняется в мошенничестве из-за хищения денег с карты генерала МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в мошенничестве Андрею Пейтеру по делу о хищении более 600 тыс. рублей с карты у генерала МВД в отставке и бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД Дмитрия Какошина. Обвиняемый признал вину и готов компенсировать ущерб, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Алексей Соколов.

"Пейтеру предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") из-за хищения обманным путем денег у генерала МВД в отставке с карты. Дело было возбуждено в отношении Пейтера и других неустановленных лиц", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в четверг следователи завершили предварительное расследование дела, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд. Ранее в правоохранительных органах официально не сообщали о данном преступлении.

По словам Соколова, его подзащитный признал вину и готов компенсировать нанесенный своими действиями ущерб. Следователи считают, что в ноябре прошлого года неизвестные позвонили отставному генералу МВД Какошину по телефону и убедили его в том, что с его счета в банке пытаются списать деньги. Для сохранения средств мужчине предложили перевести их на другой счет, который принадлежал мошенникам.

Пейтер, по словам адвоката, был задействован в схеме в качестве того, кто обналичил средства - он снял украденное с банкомата и передал мошенникам. Установить их личности следствию не удалось.

Какошин в 2018 году был назначен заместителем начальника следственного департамента МВД России. В июле 2020 года издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщало, что генерал-майор юстиции Какошин был уволен с поста.