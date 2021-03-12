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Буксир столкнулся с теплоходом в порту Петербурга

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Буксир "Грифон-8" столкнулся с теплоходом-контейнеровозом Iduna в морском порту Санкт-Петербурга в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, капитан буксира "Грифон-8" при отходе от причала № 40 в морском порту Санкт-Петербурга совершил навал на теплоход Iduna. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия в морском порту Санкт-Петербурга", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ЧП разлива нефтепродуктов не произошло, никто не пострадал.

Буксир "Грифон-8", по данным из открытых источников, построен в 2014 году на судостроительном заводе "Пелла". Судно приписано к порту Петербурга. Контейнеровоз Iduna построен в 2007 году и приписан к порту на Кипре.

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