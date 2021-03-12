СК возбудил дело против жильца горевшего дома в Анапе, оборудовавшего сауну

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении одного из жильцов дома в Анапе, где сгорел мансардный этаж, в связи с тем, что он переоборудовал техническое помещение под сауну. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

"По результатам проведенной проверки в связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности") в отношении одного из жильцов дома. По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на 7-м этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. В качестве возможной причины возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что электричество и другие коммуникации в переоборудованном помещении были проведены самим жильцом, разрешений от контролирующих органов на проведение таких работ он не получал. "Как полагает следствие, результатом самовольных действий указанного лица стало произошедшее возгорание, уничтожившее весь мансардный этаж. В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов в период введения жилого дома в эксплуатацию, а также дана оценка проведению дальнейших контрольных мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.