Четверо мужчин арестованы за похищение жителя Подмосковья и требование выкупа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Четверо мужчин арестованы за похищение 21-летнего жителя Балашихи с требованием 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение четырем мужчинам в похищении 21-летнего местного жителя группой лиц из корыстных побуждений. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

Ночью 24 января четверо мужчин прибыли в Балашиху к потерпевшему. Они схватили молодого человека, насильно посадили в машину и отвезли в нежилое помещение в Жуковке Одинцовского городского округа, где с применением насилия требовали передать им 1 млн рублей. Обвиняемые удерживали молодого человека в течение двух дней в различных местах в Москве и области до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов.