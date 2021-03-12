Суд возобновил дело о применении насилия к осужденному в колонии Ярославля в 2016 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия об отмене постановления о прекращении уголовного дела в связи с применением насилия к осужденному Бочоришвили, который, по данным расследования "Новой газеты", умер после избиения в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 12 марта 2021 года разрешено ходатайство следователя о даче разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"), по факту применения насилия к осужденному Бочоришвили В. Т., постановлено разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела", - сообщили в суде.

23 февраля "Новая газета" опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений в ИК-1 сотрудниками колонии. По данным юристов фонда, уголовное дело уже возбуждали в августе 2018 года, но в конце декабря того же года его прекратили, так как следствие не нашло в действиях сотрудников колонии состава преступления, а избиение заключенного было признано законным.

По данным расследования, опубликованного в "Новой газете", в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.