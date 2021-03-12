В Тюмени задержали водителя, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Водителя Volkswagen Tiguan, подозреваемого в наезде на двух детей на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, задержали в Тюмени, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, подозреваемого в том, что сбил сегодня двух детей на пешеходном переходе на ул. Грибоедова, напротив школы №25", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для того, чтобы разыскать автомобиль, в городе вводился план "Перехват". Инспекторы одного из патрулей ДПС заметили кроссовер на мосту на ул. Профсоюзной.

По словам водителя, он ехал в плотной пробке, когда на переходе из-за другого автомобиля выбежали, держась за руки, двое детей, один из них упал. "Я убедился, что с детьми все нормально, ребенок встал сам, женщина его увела, другая сфотографировала мою машину. Никого не было, я уехал", - приводятся его слова в сообщении.

На водителя будет составлен административный материал за оставление места ДТП, ответственность в этом случае назначает суд, уточнили в ГИБДД.