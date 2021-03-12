Совет судей Краснодарского края назвал клеветой видеосюжеты о коррупции в судах региона

ТАСС, 12 марта. Совет судей Краснодарского края признал не соответствующими действительности видеоролики, опубликованные в интернете адвокатом, где якобы бывший работник краевого суда сообщает о фактах коррупции в судебной системе края, озвученную на них информацию назвали клеветой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"По результатам проверки сведения, изложенные Кравец С. [сотрудником Министерства природных ресурсов Краснодарского края] и опубликованные адвокатом Новиковым Д. В., не нашли своего подтверждения и не соответствуют действительности. По имеющейся в распоряжении Совета судей Краснодарского края информации, в отношении Кравец С. следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе проверки судьи Краснодарского краевого суда, Арбитражного суда Краснодарского края, районных судов города Краснодара, имена которых были озвучены на аудиозаписи, пояснили, что никто из них по вопросам рассмотрения судебных дел с бывшим работником краевого суда Кравецем не встречался и каких-либо действий в его интересах не совершал, они обратились в следственные органы с целью признания их потерпевшими по уголовному делу в отношении Кравеца. В качестве довода о не соответствии действительности информации о возможных фактах коррупции в судебной системе края Совет судей также отмечает по указанным на аудиозаписях судебным делам вынесенные решения не обжалованы сторонами и находятся в законной силе, а некоторые дела еще рассматриваются в судах.

По данным пресс-службы суда, упомянутые на записях судьи считают, что Кравец таким способом пытался оправдать свои неправомерные поступки, в опубликованной им позже видеозаписи в сети Интернет говорится, что он никогда не обращался с просьбами коррупционной направленности и денежные средства никому не передавал. "По результатам проведенной проверки Советом судей Краснодарского края в действиях судей не установлено нарушений положений Кодекса судейской этики и закона "О статусе судей в Российской Федерации", - резюмировали в пресс-службе суда.

В начале февраля бывший судья из Сочи Дмитрий Новиков, ныне работающий адвокатом, опубликовал на одном из своих интернет-каналов видеоролик с аудиозаписью, в которой якобы бывший работник краевого суда сообщает о фактах коррупции в судебной системе Кубани и оказании содействия в пользу заинтересованных лиц при вынесении решений. Советом судей Краснодарского края была создана комиссия для проверки сведений, изложенных в видеороликах.