Житель Подмосковья разбил мемориальные плиты на братских могилах советских воинов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Житель Подмосковья признался в осквернении братских могил советских воинов в городе Армянск на севере Крыма, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала "Группа братских могил Советских 1941-1944 годов, 1946 года" совершен акт вандализма - полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены. Сотрудниками Красноперекопского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по городу Армянск и оперативными сотрудниками УФСБ в короткие сроки были установлены все обстоятельства происшествия. Сотрудниками полиции в правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что разбил плиты в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится проверка на предмет наличия в действиях задержанного признаков преступления, предусмотренного ст.243.4 УК РФ - "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".