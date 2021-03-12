Мосгорсуд 17 марта рассмотрит вопрос о продлении ареста Абызову

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову 17 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания [под стражей] Абызова, оно будет рассмотрено на заседании 17 марта", - сказали в суде.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.