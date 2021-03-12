В Петербурге задержали мужчину за попытку кражи 100 тонн дизеля с ледокола

ТАСС, 12 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в попытке хищения около 100 тонн дизельного топлива с ледокола "Иван Крузенштерн", возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержан мужчина, который занимался техническими работами на судне. Подозревается в попытке кражи больше 100 тонн дизеля с "Крузенштерна", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уголовное дело возбудили по статье о покушении на кражу (ст. 30 - ст. 158 УК РФ). Мужчина, по словам собеседника агентства, пытался слить горючее с ледокола в другой резервуар.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Портовый ледокол "Иван Крузенштерн" построен в 1964 году. Данный ледокол является самым старым из действующих дизель-электрических ледоколов в российском флоте.