Замглавы правительства Ставрополья задержали за получение взяток на 63 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня по поручению следователя СУ СК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться", - сообщили в СК. В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК РФ, Золотарев подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку в размере 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. За эти деньги чиновник обещал покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе. В 2018 году Золотарев вместе вместе с Когарлыцким получили от представителя того же юрлица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

В 2019 году они вновь получили взятку в размере более 45 млн рублей от представителя той же самой организации за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.