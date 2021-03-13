Чиновницу иркутского Минлескома задержали по подозрению в получении взятки

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области задержали по подозрению в получении крупной взятки руководителя одного из отделов регионального Министерства лесного комплекса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного ГУ МВД.

"В Приангарье полицейские задержали должностное лицо, подозреваемое в получении взятки. Сыщиками установлено, что 37-летняя чиновница неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения. За свои услуги подозреваемая получила 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также установлено, что тот, кто давал взятку, заготавливал не только лес, предназначенный населению для строительства и топлива, но и так называемую деловую древесину.

По месту жительства и работы предполагаемой взяточницы проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие противоправность ее действий. Следователями СУ СК по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ ("Получения взятки в крупном размере"). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.