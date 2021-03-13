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В Красноярске задержали начальника отдела полиции

Задержание произошло во время получения взятки в размере 500 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Начальник одного из отделов полиции задержан в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее местный Telegram-канал "Борус" сообщил, что начальник красноярского отдела полиции №1 задержан с поличным при получении взятки в размере около 500 тыс. рублей.

"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", - сообщили в СК, пообещав раскрыть подробности позже.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, взятка предназначалась за изменение статьи подозреваемому на менее тяжкую.

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