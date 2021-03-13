Полиция Ленобласти пресекла деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Изъято около 580 гр синтетического вещества, задержаны двое мужчин. Об этом сообщили в субботу в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"10 марта в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией пресечена деятельность этнической группы, участники которой в ноябре 2020 года организовали интернет-магазин, расположенный в даркнете, с целью распространения наркотических средств - альфа-ПВП, марихуана. При этом сбыт запрещенных веществ осуществлялся бесконтактным способом, посредством закладок на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержаны двое мужчин 20 и 21 лет, которые прибыли в Петербург из сопредельных государств и проживали в квартире дома на Английской улице в Кудрово. По версии оперативников, организатором схемы стал старший из задержанных, его знакомый выполнял функции закладчика. Чаще всего закладки делали на разных этажах в подъезде многоквартирного дома.

В результате личного досмотра у мужчин было обнаружено и изъято 30 свертков с синтетическим веществом. В ходе дальнейших мероприятий полицейскими в подвале многоквартирного дома был обнаружен ряд тайников с наркотическим веществом для сбыта общей массой 578,37 гр. Также в ходе разыскных мероприятий полицейские изъяли три банки с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал и ноутбук, используемый для работы интернет-магазина.

В полиции отметили, что организатор и сотрудник интернет-магазина арестованы, они причастны к трем уголовным делам по факту сбыта запрещенных веществ. В настоящее время полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают источник приобретения наркотических средств.