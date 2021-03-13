Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

ТАСС, 13 марта. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Камчатки, в 102 км от села Никольское. В отдельных районах подземные толчки ощущались с силой до двух баллов, сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС России.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло вечером 13 марта 2021 года на глубине 60 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,1. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана, в 102 км юго-западнее села Никольского. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий, в которых располагаются социально-значимые учреждения, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых домов. Жертв и разрушений нет, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу района не поступали.