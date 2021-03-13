Снежная лавина сошла на дорогу на юго-западе Сахалина

ТАСС, 13 марта. Сход снежной лавины на автомобильную трассу произошел в субботу на юго-западе Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба территориального ГУ МЧС России.

"Сегодня вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на 21-м км автодороги Невельск - Шебунино в районе села Горнозаводск был выявлен самопроизвольный сход лавины общим объемом около 60 кубометров с выходом снега на автодорогу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, никто не пострадал, проезд по трассе возможен. К расчистке привлечены две единицы техники.