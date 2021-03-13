У сотрудника посольства Испании в Москве сняли с машины дипломатические номера

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли дипломатические номера с автомобиля сотрудника отдела советника внутренних дел при посольстве Испании в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило обращение о снятии дипломатического автомобильного номера с машины Nissan Qashqai, принадлежащей работнику отдела советника внутренних дел при посольстве Испании в Москве", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль находился на частной парковке усадьбы в Вознесенском переулке, 16/4. По факту кражи проводится проверка.