{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У сотрудника посольства Испании в Москве сняли с машины дипломатические номера

Автомобиль находился на частной парковке усадьбы в Вознесенском переулке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные украли дипломатические номера с автомобиля сотрудника отдела советника внутренних дел при посольстве Испании в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило обращение о снятии дипломатического автомобильного номера с машины Nissan Qashqai, принадлежащей работнику отдела советника внутренних дел при посольстве Испании в Москве", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль находился на частной парковке усадьбы в Вознесенском переулке, 16/4. По факту кражи проводится проверка.

Теги
Россия
Снежная лавина сошла на дорогу на юго-западе Сахалина
Пострадавших нет
Читать полностью