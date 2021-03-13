Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу после взрыва в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике.

"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что пожар начался после взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре республики, в связи с пожаром организована проверка. "Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой организована проверка в связи с пожаром, случившимся сегодня в пункте выдачи товаров интернет-магазина. В ходе надзорной проверки исполнения требований пожарной безопасности будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, "состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное". "Они просто надышались газом", - пояснил представитель прокуратуры.