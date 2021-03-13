Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом в субботу сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальной странице в Facebook.

Как сообщает международное агентство "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находилось шесть человек, четверо из них погибли, двух человек госпитализировали.

МЧС Казахстана также сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали. "По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", - говорится в сообщении ведомства.

Как информировали в МЧС, на месте крушения самолета работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, а также расчеты пожарной части и спасатели.

Отмечено, что возгорание самолета ликвидировано.