МВД сообщило о задержании около 200 человек на съезде "Объединенных демократов"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали около 200 человек, пытавшихся организовать съезд "Объединенных демократов" с нарушением санэпиднорм в гостинице на Измайловском шоссе в Москве.

"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. - В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек".

Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщала ТАСС, что полицейские задержали на съезде не менее 170 человек, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности в РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

"Я собираюсь проверить условия содержания задержанных в отделениях полиции. К настоящему моменту мне удалось узнать, что всего задержано не менее 170 человек, им всем вменяют в вину ст. 20.33 КоАП РФ", - сказала она. Согласно закону по этой статье человеку грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В субботу в Москве полиция задержала участников форума "Объединенных демократов", среди которых муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Часть задержанных отправлена в ОВД Новогиреево и Перово.

В новость внесены изменения (15:49 мск) - добавлен комментарий ГУ МВД, уточняется число задержанных.