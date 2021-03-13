Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

Самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение близ аэропорта Алма-Аты.
- МЧС Казахстана информировало, что четыре человека погибли, двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы.
- Как сообщило международное агентство "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находились шесть человек.
- По данным пресс-службы аэропорта, около 17:20 (14:20 мск) с самолетом пропала связь. Сразу была объявлена тревога.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения Ан-26.
- По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.
- На месте происшествия работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, расчеты пожарной части и спасатели.
- Это девятая авиакатастрофа с участием Ан-26 за последние пять лет.