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Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

© Юрий Смитюк/TACC, архив
Это девятая авиакатастрофа с участием Ан-26 за последние пять лет

Самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение близ аэропорта Алма-Аты.

  • МЧС Казахстана информировало, что четыре человека погибли, двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы.
  • Как сообщило международное агентство "Казинформ", по предварительным данным, в самолете находились шесть человек.
  • По данным пресс-службы аэропорта, около 17:20 (14:20 мск) с самолетом пропала связь. Сразу была объявлена тревога.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения Ан-26.
  • По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.
  • На месте происшествия работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, расчеты пожарной части и спасатели.
  • Это девятая авиакатастрофа с участием Ан-26 за последние пять лет.
Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Президент Казахстана поручил выяснить причины крушения Ан-26
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