Двое пострадавших в катастрофе Ан-26 в аэропорту Алма-Аты находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Два человека, которые пострадали в субботу при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты, находятся в реанимационном отделении. Данную информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в пресс-службе городской клинической больницы №4, куда доставили пострадавших.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

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"Да, они в реанимации", - сказал сотрудник медучреждения в ответ на соответствующий вопрос. При этом он не смог уточнить, в каком конкретно состоянии они находятся.

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев написал в Twitter, что выехал на место происшествия. "Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил он.

В свою очередь пресс-служба администрации Алма-Аты сообщила, что пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

"Двое пострадавших: 1987 года рождения - с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения - с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени находятся в реанимации 4-й городской клинической больницы города Алматы. Состояние крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи принимают все меры для спасения жизни пострадавших.

Как уточнили власти мегаполиса, авария произошла при посадке военного самолета близ аэропорта Алма-Аты в районе поселка Кызыл Ту. Самолет после падения загорелся.

Потерпевший катастрофу самолет принадлежал Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. На борту находились шесть человек, четверо из которых погибли.

В новость внесены изменения (17:42 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации Алма-Аты.