{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщина и пять подростков пострадали в ДТП под Петербургом

У пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате аварии пострадали женщина и пять подростков. Об этом сообщили в субботу в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 10:15 мск автодороге Санкт-Петербург - Запорожская - Приозерск на 18,2-м км. Водитель - женщина 1987 года рождения, управляя Kia Ceed, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1986 года рождения.

"В результате ДТП пострадала женщина - травмы средней степени тяжести, трое несовершеннолетних - 2010 года рождения - травмы средней степени тяжести, и двое детей 2011 года рождения - легкие травмы. По факту аварии проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Кемеровской области пострадали четыре человека в ДТП с участием автобуса
Среди пострадавших есть дети
Читать полностью