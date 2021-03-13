Женщина и пять подростков пострадали в ДТП под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате аварии пострадали женщина и пять подростков. Об этом сообщили в субботу в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 10:15 мск автодороге Санкт-Петербург - Запорожская - Приозерск на 18,2-м км. Водитель - женщина 1987 года рождения, управляя Kia Ceed, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1986 года рождения.

"В результате ДТП пострадала женщина - травмы средней степени тяжести, трое несовершеннолетних - 2010 года рождения - травмы средней степени тяжести, и двое детей 2011 года рождения - легкие травмы. По факту аварии проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.