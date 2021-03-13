Площадь пожара в пункте приема товаров интернет-магазина в КЧР составила 30 кв. м

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в пункте приема товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, где пострадали пять человек, составила 30 кв. м. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. Информацию о том, что в здании мог произойти взрыв газа, в МВД не подтверждают.

"По прибытии оперативной группы установлено, что общая площадь двухэтажного здания составляет 120 кв. м. На момент прибытия площадь пожара составляла 30 кв. м. Пожар ликвидирован. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, инцидент произошел в здании пункта выдачи смешанных товаров магазина Wildberries. В медицинское учреждение направлены психологи МЧС России по Карачаево-Черкесии.

На странице республиканского МВД в Instagram уточняется, что "предварительная информация по взрыву бытового газа в настоящее время не подтверждается".