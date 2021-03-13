Подростка из юношеской команды "Локомотива" избили у РЖД-Арены после матча

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подростка из юношеской футбольной команды "Локомотива" Максима Шнапцева избили около РЖД-Арены в Москве после матча с "Чертаново". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В субботу вечером Шнапцева избили около РЖД-Арены после матча юношеской команды "Локомотива" после матча с "Чертаново". По предварительным данным, его избили футболисты проигравшей команды", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили ТАСС факт избиения подростка. "В 21:30 в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, с его слов, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

"Локомотив" обыграл "Чертаново со счетом 2:1 в матче 17-го тура юношеской футбольной лиги - 2.