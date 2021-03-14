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AP: снежный шторм в Колорадо привел к отмене порядка 2 тыс. авиарейсов

По прогнозам, высота снежного покрова в городах Денвер и Боулдер достигнет 46-61 см, а в горных районах - до 76 см

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта Денвера (штат Колорадо) была вынуждена отменить почти 2 тыс. рейсов в эти выходные из-за снежного шторма. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, в субботу из-за тяжелых погодных условий не состоялось 750 рейсов. Руководству аэропорта также пришлось отменить почти все 1 250 воскресных рейсов.

По прогнозам метеорологов, в ночь с субботы на воскресенье в городах Денвер и Боулдер выпадет порядка 46-61 см снега, в горных районах Колорадо ожидается до 76 см осадков.

В феврале из-за аномальных морозов и снегопадов в южных штатах миллионы людей остались без электричества и водопроводной воды. Особенно тяжелая ситуация складывалась в штате Техас, президент США Джо Байден тогда отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата из-за последствий сильной снежной бури. По данным газеты The New York Times, жертвами февральской непогоды в стране стали 58 человек.

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