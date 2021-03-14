В Краснодаре загорелся многоквартирный дом

ТАСС, 14 марта. Пожар начался в многоквартирном жилом доме в Краснодаре, он локализован на площади 350 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании на улице Красная поступила в 01:10 мск. "Первое подразделение было на месте через 5 мин. Наблюдалось горение кровли на площади 300 кв. м. Существовала угроза распространения пожара. Пожарные эвакуировали 25 жильцов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что к тушению привлечены 53 человека и 15 единиц техники. "Площадь локализации пожара - 350 кв. м", - добавили в ведомстве.