Аварийное отключение электроэнергии произошло в южной части Бурятии и частично в Улан-Удэ

ТАСС, 14 марта. Жители нескольких населенных пунктов на юге Бурятии и в части Улан-Удэ остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в "Бурятэнерго".

"Из-за технической неисправности на линии 110 кВ произошло аварийное отключение электроэнергии по южной половине Бурятии и в Улан-Удэ. Отключения света идут точечно, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают", - сообщили в пресс-службе "Бурятэнерго".

Отключение электроэнергии в Улан-Удэ зафиксировано в микрорайонах Зеленый, Поселье, Исток, Загорск, Квартала, Южлаг, Птицефабрика, Стеклозавод, Мясокомбинат и на станции Дивизионная.

Ранее в ГУ МЧС сообщали о резком ухудшении погоды 14 и 15 марта на территории Бурятии, о понижении температуры на 10 градусов и усилении ветра до 29 м/с, снеге, метели.