Директор департамента мэрии Омска пострадал в ДТП

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей под Омском. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области, двое пострадавших, среди которых директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников, помещены в реанимацию.

"В аварии пострадали трое человек, один из которых отказался от госпитализации. Двое, в том числе Константин Викторович Мельников, находятся в реанимации БСМП № 1. Состояние средней тяжести", - сказали в пресс-службе.

В омском Минздраве ТАСС уточнили, что у пострадавших множественные травмы.

По данным пресс-службы УМВД по Омской области, ДТП произошло в субботу в 15:40 (12:40 мск) в Омском районе на автодороге Омск - Муромцево. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа и пассажиру Kia.