Ученика 10-го класса избили на севере Москвы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает избивших ученика 10-го класса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"13 марта в 22:21 мск в службу "02" из медучреждения поступила телефонограмма о самостоятельном обращении к ним и госпитализации несовершеннолетнего 2004 года рождения, ученика 10-го класса, с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга", - сказал собеседник агентства.

Со слов школьника, вечером 12 марта его избили неизвестные около дома 24, к. 3 по улице Правды. Проводится проверка.